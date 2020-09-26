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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Официально: в Беларуси переболели COVID-19 74 046 человек

Сообщает Минздрав.Прирост за последние сутки составил 332 случая против 306 за предыдущие сутки.

В целом по стране зарегистрированы 77 289 человек с положительным тестом на коронавирус. Проведено уже 1 809 522 теста.

Умерло 813 пациентов с рядом хронических заболеваний.

По данным Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число инфицированных коронавирусом достигло 32 562 792. С начала пандемии от инфекции скончались 988 889 человек, выздоровели 22 486 565.
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