Официально: в Беларуси переболели COVID-19 74 046 человек

В целом по стране зарегистрированы 77 289 человек с положительным тестом на коронавирус. Проведено уже 1 809 522 теста.





Умерло 813 пациентов с рядом хронических заболеваний.





По данным Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число инфицированных коронавирусом достигло 32 562 792. С начала пандемии от инфекции скончались 988 889 человек, выздоровели 22 486 565.



