Официально: в Беларуси переболели COVID-19 74 046 человек
Сообщает Минздрав.Прирост за последние сутки составил 332 случая против 306 за предыдущие сутки.
В целом по стране зарегистрированы 77 289 человек с положительным тестом на коронавирус. Проведено уже 1 809 522 теста.
Умерло 813 пациентов с рядом хронических заболеваний.
По данным Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число инфицированных коронавирусом достигло 32 562 792. С начала пандемии от инфекции скончались 988 889 человек, выздоровели 22 486 565.
13:51 26/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение