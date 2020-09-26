Власти поставили 13 новых камер видеонаблюдения на улицах Минска: Вот в каких местах
Несколько дней назад в телеграм-чатах люди начали писать, что заметили, как на улицах Минска устанавливают камеры.
Сегодня Антон Мотолько в своем телеграм-канале опубликовал документ, подтверждающий это: в Минске установлено 13 новых камер видеонаблюдения, пишет the-village.me
Камеры стоят по следующим адресам:
3 камеры на Партизанском проспекте: дома 26, 81, 147а;
2 камеры на проспекте Дзержинского: дома 26 и 104;
2 камеры на проспекте Независимости: дома 30 (рядом с цирком) и 39 (пересечение проспекта с улицей Козлова);
улица Горовца, 2;
проспект Рокоссовского, 77;
улица Притыцкого, 21;
улица Тимирязева, 65б;
улица Сурганова 57б (торговый центр «Европа»);
проспект Машерова, 19 (дом на пересечении Богдановича и Машерова).
13:15 26/09/2020
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