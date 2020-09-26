В тексте говорится о том, как законных представителей ребенка могут наказать за несоблюдение родительских обязанностей, пишет rebenok.by





Как следует из текста на бланке, родителей могут наказать за то, что ребенок до 16 лет находится не дома в ночное время. Также они несут ответственность за преступления или правонарушения детей, не достигших возраста административной или уголовной ответственности. За оставление детей в опасности предусмотрено наказание в виде ареста или ограничения свободы на срок до 2 лет. — Эту бумагу с текстом очень мелкого шрифта передали через ребенка, чтобы я, родитель, подписал, — рассказывает читатель. — На ней нет ни подписи, ни печати! Что это за документ или бланк? Обязан ли я это подписывать?





Адвокат Екатерина Сельвестрович объясняет, что подписывать этот документ и аналогичные ему бумаги необязательно.





— По большому счету это всего лишь сообщение о нормах законодательства. В Беларуси действует принцип «незнание закона не освобождает от ответственности», поэтому никакого значения такие расписки не имеют.





Юрист наблюдала случаи, когда родители в ответ на подобные бумаги передавали учителям или администрации школы свои: с разъяснением обязанностей учреждения образования и прав ребенка.

Должны ли родители расписываться в правилах школы?

В прошлом году читатели жаловались, что их просят расписаться за соблюдение внутренних школьных правил. Начальник отдела воспитательной и идеологической работы Комитета по образованию Мингорисполкома Надежда Великая объяснила, что правила внутреннего распорядка школы — это внутренний документ, и родители его не подписывают. Их подпись означает лишь то, что они ознакомились с документом. —





Устав школы разрабатывает учреждение образования, его задача — лишь ознакомить родителей с теми пунктами, которые касаются учащихся. Родители не подписывают этот документ.





Могут ли дети «расписываться» за то, что ознакомлены со школьными правилами?

Иногда подобные бланки под роспись раздают детям. Доктор юридических наук, профессор БГУ Юлия Гаврильченко давала нам разъяснения о том, что школьники расписываться в таких документах не могут.





— Дети обладают ограниченной правосубъектностью, то есть они не могут приобретать своими действиями права и обязанности (исключения из этого правила редкие и достаточно специфичные). Поэтому никто не вправе требовать от ребенка письменного подтверждения того, что он ознакомился с каким-либо документом.





«Расписка» в этом случае не имеет никаких правовых последствий. Вполне вероятно последующее ее использование педагогами или администрацией для давления на ребенка. Но это является частным случаем психологического насилия и не только не этично, но прямо запрещено Законом Республики Беларусь «О правах ребенка» (ст. 9).



