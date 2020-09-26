



По его словам, инактивированная вакцина против COVID-19 (состоит из частиц возбудителей, выращенных в специальной культуре, а затем убитых термообработкой либо клеточным ядом) оказалась самой эффективной из всех прорабатываемых видов. Однако ни один препарат не может гарантировать полной защиты от инфекции.





"В идеале после вакцины должен быть 100-процентный иммунитет, полное отсутствие случаев заражения, тяжелого заболевания и летальных случаев. Это идеал, к которому мы стремимся, но такого не может быть", — объяснил он, отвечая на вопросы о том, вырабатывается ли у человека абсолютный иммунитет к COVID-19 или понижается ли риск заражения после вакцинации.





Вэйдун добавил, что все препараты, которые используются для массовой вакцинации, не имеют 100-процентной эффективности. Однако, по стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), она считается пригодной для применения, если коэффициент защиты составляет не менее 50 процентов. Специалист выразил уверенность, что после завершения испытаний этот показатель окажется гораздо выше.





SinoVac начала разработку вакцины в январе, сразу после официального подтверждения вспышки коронавируса в Ухане. Вакцинация CoronaVac предусматривает два укола с интервалом 2-4 недели и предназначена для лиц достигших 18 лет.