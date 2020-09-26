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В Беларуси могут ввести обязательный карантин для тех, кто приезжает из стран Европы

Официально - из-за второй волны COVID-19, которая объективно накрыла многие страны Старого Света





О возможности введения строгих мер на границе заявил сегодня президент страны Александр Лукашенко во время рабочей встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. 

Как сообщает ТАСС, речь идет о стандартной двухнедельной самоизоляции для тех граждан, которые приезжают из Европы в Беларусь. По всей видимости меры коснутся и иностранцев, и наших земляков, которые окажутся за рубежом на момент введения мер. Александр Лукашенко пообещал рассмотреть этот вопрос после выходных.
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