В Беларуси могут ввести обязательный карантин для тех, кто приезжает из стран Европы
Официально - из-за второй волны COVID-19, которая объективно накрыла многие страны Старого Света
О возможности введения строгих мер на границе заявил сегодня президент страны Александр Лукашенко во время рабочей встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.
Как сообщает ТАСС, речь идет о стандартной двухнедельной самоизоляции для тех граждан, которые приезжают из Европы в Беларусь. По всей видимости меры коснутся и иностранцев, и наших земляков, которые окажутся за рубежом на момент введения мер. Александр Лукашенко пообещал рассмотреть этот вопрос после выходных.
08:12 26/09/2020
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