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Ресторанам и кафе столицы разрешено использовать летние террасы круглый год

Начиная с этой недели в Минске разрешена круглогодичная эксплуатация летних террас — продолжений торговых залов кафе и ресторанов. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Ассоциации рестораторов.




В письме за подписью заместителя председателя Мингорисполкома Юрия Трущенко, отправленном в адрес ассоциации, говорится: «В соответствии с установленным порядком комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома в пределах компетенции рассматривает дизайн-проекты нестационарных объектов торговли и общественного питания, предполагаемых для размещения на проспектах, площадях и ряде центральных улиц».

Согласно письму № 14-6-2/2669 от 9 сентября, для разрешения круглогодичного, в том числе в осенне-зимний период, функционирования нестационарных объектов согласование комитета архитектуры и градостроительства не требуется.

«Принимая во внимание экономическое и финансовое положение субъектов общественного питания, Мингорисполком и администрации районов Минска не против круглогодичного функционирования летних площадок», — говорится в документе.

Подчеркивается, что при этом у хозяев террас должны быть в порядке правоустанавливающие документы (договор аренды), они должны соблюдать законодательство о торговле, выполнять санитарные и противопожарные нормы.
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