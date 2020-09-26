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Транспортный самолет Ан-26 разбился под Харьковом. Курсанты выполняли учебный полет

Транспортный военный самолет Ан-26 потерпел крушение в Харьковской области, пишут украинские СМИ.

Транспортный самолет Ан-26 разбился под Харьковом. Курсанты выполняли учебный полет
Авиакатастрофа произошла вечером в пятницу, 25 сентября, под городом Чугуев. По информации СМИ, в момент крушения на борту могли находиться люди: самолет выполнял тренировочный полет с курсантами. 

Погибли 25 человек, большинство из них – курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил, двое выжили - они выпрыгнули из самолета при падении. Один из выживших находится в крайне тяжелом состоянии.

О причинах ЧП точно не известно. СМИ пишут, что пилот, вероятно, принял дорогу за посадочную полосу. Вторая версия - отказ двигателя. 

Командование ВВС Украины сообщило, что самолет потерпел крушения при заходе на посадку. 

"Создается государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы. На месте продолжаются поисково-спасательные работы", - говорится в сообщении офиса президента Украины. 

26 сентября, на место крушения отправится президент Украины Владимир Зеленский. 
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