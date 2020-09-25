



"Бокун объявил голодовку со вчерашнего дня на три дня. О чем письменно уведомил руководство ИВС", - сообщил агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.





Ранее информация о голодовке Бокуна появилась в Telegram-канале стачкома.





Как сообщалось, 22 сентября Бокун был осужден на 25 суток административного ареста за неповиновение законным требованиям должностного лица и нарушение порядка проведения массовых мероприятий.





В понедельник, 21 сентября, один из работников "Беларуськалия" Олег Куделка в знак протеста отказался выходить на поверхность после смены. Горняк передал записку, в которой рассказал, что присоединяется к требованиям стачкома и отказывается покидать рудник до их выполнения. Среди выдвинутых им требований - отставка гендиректора "Беларуськалия", освобождение заключенных членов стачкома, отмена решения по увольнению бастующих работников предприятия, прекращение насилия к протестующим со стороны сотрудников силовых структур.





Однако спустя несколько часов его вывели на поверхность и доставили в учреждение здравоохранения для медосвидетельствования. Позже он был отпущен домой, но вызван на беседу в милицию.





Поддержать Куделку к одному из рудоуправлений "Беларуськалия" в тот день пришли несколько десятков человек, более 20 из которых были впоследствии задержаны правоохранительными органами. Они были доставлены в Солигорское РОВД для разбирательства.





По информации стачкома, всех задержанных участников данной акции, кроме Бокуна, позже отпустили.





В конце августа Бокун уже был осужден на 15 суток административного ареста.





После объявления результатов выборов президента Беларуси работники ряда предприятий, в том числе "Беларуськалия", объявили о забастовках и других формах мирного протеста. В частности, 17 августа СМИ проинформировали об остановке всех шахт на "Беларуськалии". Позже стало известно, что предприятие находится в состоянии частичной забастовки.





Руководство "Беларуськалия" спустя несколько дней сообщило, что с 20 августа предприятие работает с максимальной загрузкой мощностей.





12 сентября решением Минского областного суда забастовка, объявленная на предприятии, была признана незаконной. Однако уже 13 сентября стачком объявил о бессрочной стачке (по политическим мотивам). Свое решение стачком основывает на международном пакте ООН "Об экономических, социальных и культурных правах", ратифицированном Беларусью, и статьей 8 Трудового кодекса республики.





ОАО "Беларуськалий" на 100% принадлежит государству, его доля на мировом рынке хлоркалия в 2019 году составляла около 20%.