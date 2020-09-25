Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на выходные





«Утром и днем 26 сентября и в течение суток 27 сентября на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. В Минске утром и днем в субботу и в течение суток в воскресенье ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с», — предупредили на сайте Белгидромета Минприроды.





Синоптики сообщили, что в выходные будет тепло, а со следующей недели погода начнет меняться и температура воздуха приблизится к обычным для этой поры года значениям.

