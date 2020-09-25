



В пятницу, 25 сентября, Александр Лукашенко на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым заявил, что белорусские студенты после окончания обучения в польских вузах должны будут подтвердить свой диплом.





Представитель министерства науки и высшего образования Польши заявил, что они готовы оставить у себя выпускников из Беларуси, если они столкнутся с трудностями при подтверждении дипломов.





- Мы с удивлением только что прочитали заявление господина Лукашенко. Он, видимо, не знает, что польские университеты дают своим выпускникам очень качественное образование, которое котируется во всем мире, - заявил РИА Новости представитель министерства науки и высшего образования Польши.





Также польский чиновник сказал, что от этой ситуации они только выиграют.





- Мы с удовольствием их здесь оставим. Мы от этого только выиграем, получив образованных специалистов. Несколько лет проучившись в нашей стране, они уже очень хорошо владеют языком, интегрировались в общество, большинство из них начинают работать еще в студенчестве.