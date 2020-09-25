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Брестчане требуют исключить из КоАП статью, по которой массово судят участников акций протеста

277 брестчан подписали обращение к депутату парламента Леониду Бричу с требованием исключить из Кодекса об административных правонарушениях статью 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Об этом сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.

Фото использовано в качестве иллюстрации

24 сентября обращение направили депутату. В документе, в частности, сообщается, что за последние два года в Бресте граждане подали около 350 заявок на проведение массовых мероприятий. Местные власти не удовлетворили ни одной.

«Сотрудники правоохранительных органов под предлогом пресечения нарушения порядка проведения массовых мероприятий задерживают граждан на улицах и площадях, избивают их, наносят травмы и увечья спецсредствами, а также применяют огнестрельное оружие», — сообщается в письме.

По мнению авторов обращения, нынешний порядок проведения массовых
мероприятий не позволяет гражданам реализовать права на мирные собрания, гарантированные статьей 35 Конституции.

Напомним, начиная с 2018 года и по 18 мая 2020 года было задержано порядка 67 противников строительства под Брестом аккумуляторного завода, которых оштрафовали на 1749 базовых величин (почти 49 тысяч рублей), общая сумма дней ареста — 130 суток. Такие цифры приводит ОО «Экодом». Все оштрафованные и арестованные активисты были признаны виновными по статье 23.34.
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