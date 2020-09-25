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Бывший глава пула Лукашенко на ОНТ вышел на свободу

После увольнения с телеканала и интервью Собчак Дмитрию Семченко дали 15 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

фото Вадим Замировский, TUT.BY

25 сентября бывший глава президентского пула журналистов на ОНТ вышел на свободу, сообщает TUT.BY.

Напомним, Дмитрий Семченко был арестован за то, что 16 августа принял активное участие в митинге без соответствующего разрешения Мингорисполкома, выкрикивал лозунги.


На суде Дмитрий признал, что действительно находился на проспекте Победителей, но в митинге не участвовал. На тот момент он был начальником президентского пула и пришел на мероприятие, чтобы пообщаться с людьми.

Вскоре после выборов Семченко уволился с ОНТ и назвал произошедшее в стране геноцидом, «за который палачи от своего главнокомандующего получили медали».


В интервью Ксении Собчак экс-глава президентского пула заявил о том, что «страна катится в пропасть, и мы все должны хоть что-нибудь сделать, чтобы остановить это падение».

Также Дмитрий Семченко высказался по поводу насилия в отношении задержанных.

– Если сейчас они не ответят за свои преступления, если следующее поколение милиции, силовиков, не запишут себе в генетический код ответственность, уважение перед простым человеком, то мы получим не силу закона, а закон силы… Мы получим абсолютно чудовищную систему, от которой получат много боли и горя буквально все – и даже те, кто эту систему возглавляет.
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