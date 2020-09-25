Бывший глава пула Лукашенко на ОНТ вышел на свободу

Напомним, Дмитрий Семченко был арестован за то, что 16 августа принял активное участие в митинге без соответствующего разрешения Мингорисполкома, выкрикивал лозунги.









На суде Дмитрий признал, что действительно находился на проспекте Победителей, но в митинге не участвовал. На тот момент он был начальником президентского пула и пришел на мероприятие, чтобы пообщаться с людьми.





Вскоре после выборов Семченко уволился с ОНТ и назвал произошедшее в стране геноцидом, «за который палачи от своего главнокомандующего получили медали».









В интервью Ксении Собчак экс-глава президентского пула заявил о том, что «страна катится в пропасть, и мы все должны хоть что-нибудь сделать, чтобы остановить это падение».





Также Дмитрий Семченко высказался по поводу насилия в отношении задержанных.





– Если сейчас они не ответят за свои преступления, если следующее поколение милиции, силовиков, не запишут себе в генетический код ответственность, уважение перед простым человеком, то мы получим не силу закона, а закон силы… Мы получим абсолютно чудовищную систему, от которой получат много боли и горя буквально все – и даже те, кто эту систему возглавляет.