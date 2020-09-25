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«Пути назад нет». Участник группы Би-2 заявил, что Лукашенко должен уйти

Участник известной рок-группы Би-2 Егор Бортник (Лева), который родился в Минске, заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко должен уйти.


Об этом сообщает Радио Свобода.

«Я считаю, что Лукашенко должен уйти. Я никогда не был его фанатом, но здесь ситуация с рядом тупиков. Надеюсь, это скоро решится. Просто время, пути назад нет», — сказал он.

По его словам, президентские выборы были беспрецедентно сфальсифицированы.

Музыкант напомнил, что сам он родом из Беларуси.


«Мы с Шуриком приехали из Беларуси: я из Минска, он из Бобруйска. Поэтому для нас все, что сейчас происходит на родине, — это личная трагедия», — сказал он.

Бортник добавил, что они не выступают в Беларуси из-за угрозы от властей.

«Сегодня любые массовые собрания в Беларуси могут вызвать непредсказуемую и неадекватную реакцию», — сказал он.

23 сентября Александра Лукашенко привели к присяге в качестве президента Беларуси на новый срок. При этом церемонию инаугурации не анонсировали.

В белорусской оппозиции сравнили тайную «инаугурацию» Лукашенко со сходкой криминалитета для «коронации» вора в законе и объявили бессрочную акцию неповиновения. 
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