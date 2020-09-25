«Пути назад нет». Участник группы Би-2 заявил, что Лукашенко должен уйти
Участник известной рок-группы Би-2 Егор Бортник (Лева), который родился в Минске, заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко должен уйти.
Об этом сообщает Радио Свобода.
«Я считаю, что Лукашенко должен уйти. Я никогда не был его фанатом, но здесь ситуация с рядом тупиков. Надеюсь, это скоро решится. Просто время, пути назад нет», — сказал он.
По его словам, президентские выборы были беспрецедентно сфальсифицированы.
Музыкант напомнил, что сам он родом из Беларуси.
«Мы с Шуриком приехали из Беларуси: я из Минска, он из Бобруйска. Поэтому для нас все, что сейчас происходит на родине, — это личная трагедия», — сказал он.
Бортник добавил, что они не выступают в Беларуси из-за угрозы от властей.
«Сегодня любые массовые собрания в Беларуси могут вызвать непредсказуемую и неадекватную реакцию», — сказал он.
23 сентября Александра Лукашенко привели к присяге в качестве президента Беларуси на новый срок. При этом церемонию инаугурации не анонсировали.
В белорусской оппозиции сравнили тайную «инаугурацию» Лукашенко со сходкой криминалитета для «коронации» вора в законе и объявили бессрочную акцию неповиновения.
18:36 25/09/2020
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