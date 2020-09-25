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Девять детей остались сиротами: умерла мать Тимура, которого силовики избили до комы

В последнее время Татьяна М., сын которой дважды попал в реанимацию после задержания силовиками, чувствовала себя очень плохо. Она могла жила только благодаря обезболивающим препаратам. Ее сильно подкосила история с избиением сына.

Девять детей остались сиротами: умерла мать Тимура, которого силовики избили до комы
Как рассказала «Белсату» ее двоюродная сестра Елена Яхимовская, у Татьяны была тяжелая форма гепатита. После последних событий, затронувших ее семью, самочувствие женщины резко ухудшилось. Она принимала обезболивающие средства, но они мало помогали. Несколько дней назад Татьяна попала в больницу, где ее жизнь оборвалась вечером 24 сентября.

«Не спасли… Возможно, это было внутреннее кровотечение. Вскрытие точно покажет, что стало причиной смерти», – рассказала Елена Яхимовская.

Татьяне было 44 года. Она воспитывалась в одном из минских интернатов, о котором вспоминала как о чем-то чрезвычайно тяжелом и малоприятном. 

«Она всегда хотела большую семью, много детей. Говорила: хочу свой детский сад. В итоге она его и имела – у нее было девять детей. Растила их сама, была матерью-одиночкой. Заботилась о них, старалась красиво одевать. Была очень доброй и справедливой. Это был мировой человек с целым множеством друзей. Очень любила собак. Даже некоторое время занималась их разведением», – говорит сестра покойной.

Как подчеркивает Елена Яхимовская, Татьяна не знала, где находится ее сын Тимур, пропавший из больницы 8 сентября. Слухи о том, что родные вывезли парня за границу, она считает неправдивыми. Татьяна очень переживала ситуацию с сыном, его состоянием здоровья и заведенным против него уголовным делом за участие в массовых беспорядках.

«Татьяна очень переживала. Ей писали: как она могла отпустить парня на улицу, если там такое творилось? Это ее очень ранило. Она спрашивала меня, отпустила бы я сына из дома. Я ей говорила, что, конечно, отпустила бы, ведь он же собирался идти с другом на рыбалку», – вспоминает Елена.

Семеро из девяти детей Татьяны М. – несовершеннолетние. По словам родственницы умершей, Татьяна не хотела бы, чтобы ее дети попали в приют.

Дело подростка Тимура М. стало резонансным. Он дважды попадал в реанимацию после встречи с силовиками.

Первый раз 16-летний Тимур М. попал в реанимацию 3-й городской детской клинической больницы в ночь с 12 на 13 августа. Туда его привезли из РУВД Партизанского района белорусской столицы. 

По словам Тимура, его избивали и пытали во время задержания и в отделении милиции: били головой о бетон, засовывали дубинку в рот, повредили глаза. Состояние парня было настолько тяжелым, что врачи ввели его в искусственную кому.

Третьего сентября, вскоре после выписки из больницы, парня вызвали в Следственный комитет на допрос по уголовному делу об участии в массовых беспорядках. 

Подростку вменяли также участие в вооруженном нападении на водителя грузового автомобиля МАЗ, который приехал эвакуировать неисправный троллейбус у метро «Пушкінская» в Минске 10 августа.

На допросе Тимуру М. стало плохо. Его снова доставили в реанимацию, но уже 2-й клинической больницы в Минске. Тогда родные Тимура рассказали, что Татьяна приезжала к сыну в больницу, но ее не пустили и не приняли передачу, которую она ему привезла.

Вечером 5 сентября в провластном телеграм-канале «Жёлтые сливы» было опубликовано видео, на котором Тимур на больничной койке рассказывает, что попал в больницу с повышенным давлением: «Прошу не распускать фейки о моем здоровье. Да, я действительно под конвоем, но ребята – не звери, адекватные».

8 сентября Тимура М. перевели из реанимации в отделение кардиологии. Оттуда он и ушел в неизвестном направлении, где он сейчас – неизвестно. По словам родственников, на камерах видеозаписи видно, что Тимур встретился в больнице с девушкой в темных очках, с капюшоном на голове и плюшевым медведем в руках.

26 августа бывший министр здоровья, а ныне председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник заявил, что пострадавший подросток был под воздействием психотропных веществ и потому «получил в морду». 

Медицинские документы, которые были в распоряжении родственников Тимура, не подтверждают наличия психотропов в организме парня.
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