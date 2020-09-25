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Имейте ввиду: Партизанский проспект на выходные частично перекроют

В ГАИ Минска сообщили, что в связи с ремонтными работами вводится ограничение движения транспортных средств по Партизанскому проспекту на участке от пересечения с улицей Варвашени до пересечения с МКАД.

По нечетной стороне проспекта движение на указанном отрезке будет ограничено с 01:30 26 сентября до 06:00 27 сентября.

По четной стороне движение ограничат с 21:00 26 сентября до 06:00 27 сентября, а также с 21:00 27 сентября до 05:00 28 сентября.

ГАИ просит водителей учитывать указанную информацию и планировать свой маршрут заранее, а также приносит извинения за временные неудобства.
Источник: onliner.by
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