Также, как рассказали TUT.BY актеры Гродненского драматического театра, все спектакли отменяются, а учреждение переходит в режим репетиций. Официальная причина — эпидемиологическая ситуация в театре.





На мирной акции в Гродно, которая проходила в минувшее воскресенье, 20 сентября, среди прочих были задержаны актеры Гродненского драмтеатра — заслуженный артист Беларуси 64-летний Сергей Куриленко и его жена Валентина Харитонова.





Узнав о задержании своих коллег, актеры, которые вечером были задействованы в спектакле, объявили после антракта зрителям (посмотреть постановку пришло 12 человек), что они прерывают свое выступление в знак солидарности с задержанными актерами.





Позже у артистов произошел разговор с директором театра. Также к артистам приезжал глава Гродненской области Владимир Караник.





В этот же день стало известно, что из театра «по соглашению сторон» была уволена актриса Елизавета Милинцевич. В воскресенье, 20 сентября, она участвовала в спектакле, который был прерван из-за задержания двух актеров.





— Сейчас четырех артистов — Василия Минича, Наталью Леонову, Сергея Куриленко и Валентину Харитонову — лишают премий и всех доплат. Уволили ведущего актера сцены Игоря Уланова, а театр переходит на режим репетиций. Отменены все спектакли, на которые были куплены билеты.





Получается, что в кассу деньги не приходят, артистов и сотрудников, а их около ста, обрекают на безденежье. Но люди-то в чем виноваты? — эмоционально рассказывает актеры.





Официальная причина закрытия театра для зрителей — неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в учреждении.





— Мы в недоумении, если в театре коронавирус, то логично отменить и репетиции, чтобы и актеры были защищены, — говорят артисты.





В последнее время на спектакли в Гродненский драматический театр приходило не очень много людей. Были случаи, когда актеры играли и для трех человек. Директор театра Игорь Гедич говорил TUT.BY, что начиная с апреля этого года посещаемость сильно упала, но театр, несмотря ни на что, не закрывался.





Но на спектакли, которые, например, должны были пройти 25 и 26 сентября, было выкуплено очень много билетов. Так, свободных мест в партере на постановку «Шинель», которая должна была пройти в эту субботу, уже нет.





Практически такая же ситуация и с постановкой «451 по Фаренгейту», которая была запланирована на сегодня, 25 сентября.





Получить официальный комментарий по поводу ситуации в театре в администрации учреждения TUT.BY не удалось. Директор Гродненского драматического театра сослался на занятость.





Напомним, ранее в Минске был закрыт ведущий театр страны Купаловский, гендиректор которого Павел Латушко еще в августе высказал свой протест в связи с неоправаданно жестоким подавлением мирных протестов 9-11 августа. Позже его за это уволили. В знак протеста заявление об увольнении написала практически вся труппа театра. Сейчас театр находится на "простое".