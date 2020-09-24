Эпичный пробег колонны тракторов по Витебску. Что это было?





Некоторые горожане предположили, что такой пробег сельхозтехники — это очередная провластная акция в стиле «#ябатька». Однако, объясняется все гораздо проще, пишет vitebsk.cc

о улице Ленина, а затем по проспекту Фрунзе проехали как минимум 10 тракторов модели «МТЗ-82.1». Затем, как сообщают очевидцы, колонна сельхозтехники свернула на стоянку рядом с Летним амфитеатром.





На этой площадке на выходных, 26-27 сентября, будет проходить областной праздник «Дожинки-2020». Очевидно, пригнанные поздним вечером тракторы предназначены для награждения отличившихся хозяйств региона.