В Беларусь пришла вторая волна коронавируса: заболеть можно повторно

К середине августа число официально зарегистрированных новых случаев инфицирования дошло всего до 50-60 в день. Но в сентябре все изменилось. По данным Минздрава на 24 сентября, за последние сутки в Беларуси зафиксировали 294 новых случая инфицирования коронавирусом и 6 летальных случаев с подтвержденным COVID-19, пишет КП в Беларуси





Несмотря на громкие политические события в стране, которые в какой-то мере оттеснили вопросы пандемии на второй план, медики напоминают: «Мы все еще живем в условиях пандемии COVID-19».





При этом, по мнению специалистов, подъем заболеваемости в сентябре не был чем-то неожиданным.





- Есть большая вероятность, что у коронавируса, как и у гриппа, установится сезонность в холодное время года. И это будет нормальным развитием эпидемического процесса. Как это происходит? Осенью люди возвращаются из отпусков, дети новым составом идут в сад, школу, студенты - в вуз. Все заново перемешиваются, обмениваются своими вирусами.





К тому же люди начинают больше находиться в закрытых помещениях. Все это подливает бензина в эпидобстановку. Вот вам и всплеск заболеваемости, - рассуждает доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой эпидемиологии БГМУ Григорий Чистенко.





Один из наиболее острых вопросов сегодня: может ли человек заболеть коронавирусом повторно? Надо сказать, страх по поводу повторного инфицирования возник неспроста. Ведь в мире такие случаи уже зафиксированы.





Еще в августе ученые из Гонконга сообщили о клинически подтвержденном случае повторного инфицирования коронавирусом: пациент заразился через пять месяцев после выздоровления другим штаммом коронавируса. Симптомы были относительно легкими - кашель, как при обычном ОРВИ, температура, головные боли. Через две недели в больнице его выписали, тесты показали отрицательный результат.





Но есть одно но! Генетический тест показал, что во второй раз инфекция была совершенно новым штаммом вируса. А ведь это может значить, что вакцинацию как эффективный инструмент защиты от кронавируса, которую все так ждут, можно поставить под сомнение.





Ведь, «прививки работают, моделируя инфекцию в организме, тем самым позволяя организму вырабатывать антитела. А если это новый штамм вируса, прививки не помогут, и нам нужно будет вернуться к стратегии полного уничтожения вируса, чтобы вернуться к нормальной жизни», считает Дэвид Стрейн из Университета Эксетера.





В Беларуси зафиксирован повторный случай заражения коронавирусом





- А как обстоят дела в Беларуси?





- Мы фиксировали повторные случаи заболевания, - подтвердил на днях доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ, главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Мингорисполкома по инфекционным и паразитарным заболеваниям Никита Соловей в интервью порталу Tut.by. - У нас был мужчина, который болел коронавирусной инфекцией в виде ОРВИ без изменений в легких на компьютерной томографии, диагноз был подтвержден ПЦР.





При выздоровлении последующие результаты тестов были отрицательными. Примерно через три месяца пациент развил эпизод двусторонней пневмонии с характерными изменениями на КТ. При этом методом ПЦР снова был подтвержден коронавирус. В таком случае мы говорим о повторном инфицировании.





- То есть людям, которые переболели весной и летом, все равно нужно быть внимательным к тому, чтобы не заразиться повторно?





- Конечно, особенно тем, кто в группе риска. Поэтому придерживаться мер предосторожности нужно всем, - ответил специалист.





К важнейшим мерам предосторожности медики по-прежнему относят масочный режим, частое мытье рук, соблюдение социальной дистанции, проветривание и обработку контактных поверхностей антисептиком.





Пока вакцины от коронавируса нет, медики советуют прививаться хотя бы от сезонного гриппа. Обоснования такие: вакцинация способствует уменьшению общей вирусной нагрузки на организм. А это значит, что, возможно, в схватке с коронавирусом у привитого организма шансов победить будет больше.









Почему люди болеют коронавирусом повторно, хотя еще недавно ученые говорили, что это вряд ли возможно?





Ответить на этот вопрос попытался российский иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков, который изучал опыт повторного инфицированных пациентов в Мумбаи (Индия).





- Примерно у 5 - 10% населения уже через 2 - 3 месяца после перенесенной инфекции количество защитных антител заметно падает. И, хотя сохраняется клеточный иммунитет, иммунная защита от COVID-19 у таких людей может быстро ослабевать.





Второй важный нюанс: опыт Индии в очередной раз подтверждает, что в результате мутаций при передаче вируса от человека к человеку может изменяться его антигенный состав. Из-за этого организм хуже распознает обновленного врага при повторном столкновении.





Третье обстоятельство: судя по описанной ситуации в Мумбаи, риск новых заражений у переболевших людей во многом связан с нахождением в условиях повышенной вирусной нагрузки. В Индии это были медработники, которые постоянно находятся в контакте с пациентами.



А что говорят ВОЗ и ученые?





Еще в мае представители ВОЗ сообщали, что подозрительные случаи повторного заражения на самом деле - ошибочная реакция теста на отмирающие клетки дыхательных путей, содержащие вирусную РНК. Но уже в конце августа вирусологи в Бельгии и Нидерландах сообщили о случаях повторного заражения коронавирусом в этих странах.





В частности, о повторной инфекции в Нидерландах, где заразился пожилой мужчина со слабым иммунитетом, в эфире радио NOS рассказала вирусолог Марион Копманс, консультирующая правительство страны.





Исследование генома вируса показало, что это именно повторное заражение, а не последствия первого инфицирования, указала она. «Мы знаем по другим респираторным инфекциям, что невозможно выработать к ним иммунитет на всю жизнь. И не стоит ожидать иного в случае с COVID-19», - отметила Копманс.









А что в Беларуси?





За комментариями о том, много ли повторных случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в нашей стране, мы обратились в Министерство здравоохранения в Беларуси. Однако на момент выхода номера в печать актуальной информации нам не предоставили. Как только запрошенные нами данные будут в нашем распоряжении, мы обязательно их опубликуем.





Выработался ли у белорусов коллективный иммунитет к коронавирусу?





Оптимисты по-прежнему надеются: быть может, у нас уже выработался тот самый коллективный иммунитет, о котором мы все так много говорили весной этого года во время вспышки пандемии.





Тогда медики рассуждали так: для формирования коллективного иммунитета надо, чтобы переболели не менее 40 - 70% населения. Проведем несложные расчеты. По данным последней переписи населения, в Беларуси проживает 9 миллионов 408 тысяч человек.





Учитывая, что, по официальным данным, короновирус перенесли 76 тысяч белорусов - это всего лишь 0,8%. Даже если учесть, что официальная статистика может не сосчитать все случаи инфекции и, как думают многие, в реальности заболевших в десятки раз больше, - этого все равно крайне мало для выработки коллективного иммунитета.





Ситуация с коронавирусом в некоторых странах ЕС сейчас хуже, чем в марте





Об этом, как сообщает ТАСС, на пресс-конференции в Брюсселе на днях заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.





- В некоторых странах ситуация сейчас даже хуже, чем на пике в марте. Это вызывает чрезвычайное беспокойство, - сказала она. - Число новых случаев COVID-19 неуклонно растет в странах ЕС / Европейской экономической зоны и Великобритании с августа 2020 года, но это по-разному влияет на все страны.





- Имеющиеся данные исследований свидетельствуют, что уровень иммунитета у населения составляет менее 15% в большинстве стран ЕС / ЕЭЗ и Великобритании […]. Нынешняя эпидемическая ситуация во многих странах вызывает озабоченность, поскольку создает повышенный риск инфицирования уязвимых лиц, - подытожила эксперт.