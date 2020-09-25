Трагедия в Нигерии: взрыв бензовоза, 28 жертв

Фото: cnn.com





Трагедия произошла неподалеку от автозаправочной станции на шоссе Локоджа-Заряги в штате Коги.

Взрыв бензовоза и вспыхнувший следом пожар в нигерийском городе Локоджа привел к гибели 28 человек. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на представителя агентства по безопасности дорожного движения страны Биси Казима.

Трагедия произошла неподалеку от автозаправочной станции на шоссе Локоджа-Заряги в штате Коги. По словам Казима, среди погибших есть дети.

Взрыв бензовоза в центральной части Нигерии в 2019 году стал причиной гибели не менее 50 человек, еще 100 человек получили ранения.



