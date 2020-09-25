











- У нас хоть и маленькая страна, но бывают ситуации, когда в Витебской области +2 градуса, а в Гродненской области - +26. Были такие ситуации, - пояснил «Комсомолке» Геннадий Акстилович, начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства ЖКХ. - Чтобы нам не смотреть на республиканскую статистику и не ждать, пока температура сравняется, а местным органам власти не зависеть от кого-то и ориентироваться на погодные условия в регионе. Да, решение будет приниматься более оперативно.





Очередность подключения отопления осталась прежней: в первую очередь подключат детские дошкольные, школьные и медицинские учреждения. Отопление здесь включают, когда среднесуточная температура в течение пяти суток - +10 градусов и ниже. Вторая очередь - это жилфонд, здесь трубы теплеют, когда среднесуточная температура в течение пяти суток составляет +8 градусов и ниже. Третья очередь - это административные и общественные здания, а также офисы.





В Министерстве ЖКХ отметили, что к отопительному сезону почти готовы: осталось отремонтировать незначительную часть кровли, стыков стеновых панелей и завершить проверку счетчиков тепловой энергии. Все эти работы завершены более чем на 95%. Полностью готов к наступлению холодов жилфонд Минска, а также Брестской, Гомельской и Гродненской областей.





Напомним, в прошлом году отопление в Минске начали включать с 24 сентября - впервые за 20 лет так рано. По статистике, чаще всего трубы становятся горячими во второй половине октября.