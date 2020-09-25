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Навальный останется в Германии до окончания курса реабилитации

Навальный полностью пришел в сознание две недели назад и теперь проходит курс восстановления.

Российский оппозиционер Алексей Навальный останется в ФРГ до завершения курса реабилитации. По словам представителя политика Киры Ярмыш, это может занять недели. Об этом в четверг, 24 сентября, его пресс-секретарь заявила в эфире на YouTube-канале Навальный LIVE.

«Алексей Навальный пока по-прежнему остается в Германии, так как его лечение еще не окончено. Тем не менее сейчас врачи прогнозируют полное выздоровление», — сказала Ярмыш.

Накануне Навального выписали из берлинской клиники «Шарите».

Напомним, Навальный впал в кому 20 августа. Тогда он потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу в Омске. При этом российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления, пишет telegraf.by

Спустя два дня Навальный был доставлен в клинику «Шарите» в Берлине. Позже власти Германии сообщили, что российский оппозиционер был отравлен ядом из группы «Новичок», и допустили, что к этому могут быть причастны российские власти. В Москве эти обвинения опровергли, заявив, что до отлета из Омска в организме Навального не было следов отравляющих веществ.

Ранее сообщалось, что суд наложил арест на квартиру российского оппозиционера Алексея Навального в московском районе Марьино.
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