Держатель российского воровского общака умер после избиения на зоне
Бывший держатель российского воровского общака, 45-летний Кахабер Парпалия, известный в криминальных кругах, как Каха Гальский, найден мертвым в омском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».
Официальной причиной смерти Парпалии был назван инсульт, однако накануне криминальный авторитет был сильно избит.
Нынешний срок стал первым для Парпалии. При этом для вора в законе, ранее не отбывавшего наказание, отправка в Омск считается «равносильной смертному приговору». Омское управление ФСИН традиционно считается «красным» — все неформальные аспекты жизни заключенных в нем находятся под полным контролем тюремной администрации, пишет агентство.
09:01 25/09/2020
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