+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Держатель российского воровского общака умер после избиения на зоне

Бывший держатель российского воровского общака, 45-летний Кахабер Парпалия, известный в криминальных кругах, как Каха Гальский, найден мертвым в омском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».


Официальной причиной смерти Парпалии был назван инсульт, однако накануне криминальный авторитет был сильно избит.

Нынешний срок стал первым для Парпалии. При этом для вора в законе, ранее не отбывавшего наказание, отправка в Омск считается «равносильной смертному приговору». Омское управление ФСИН традиционно считается «красным» — все неформальные аспекты жизни заключенных в нем находятся под полным контролем тюремной администрации, пишет агентство.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]