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Размер Нобелевской премии увеличили до миллиона долларов

Сумма Нобелевских премий в 2020 году будет увеличена и составит 10 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов) за каждую, сообщил в четверг Фонд Нобеля, пишет РИА Новости.

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"В этом году представляется особенно важным оценить и поддержать лауреатов, чьи достижения вдохновляют нас и дают надежду на будущее. В свете приближающейся Нобелевской недели мы рады сообщить, что размер премии в этом году будет увеличен на 1 миллион крон (около 100 тысяч долларов - ред.)", - заявил глава Фонда Нобеля Ларс Хейкенстен.

В сообщении Фонда отмечается, что с 2012 года инвестиционный капитал фонда вырос с 3 до 4,6 миллиарда крон (с 300 до 460 миллионов долларов), в связи с чем вырос и доход, с которого и выплачиваются ежегодно пять Нобелевских премий.

Размер Нобелевской премии уже составлял 10 миллионов крон до 2011 года, когда в связи со снижением дохода Фонда был снижен до 8 миллионов. В 2017 году размер премий был увеличен до 9 миллионов крон.

Объявление лауреатов Нобелевских премий по литературе, химии, физике, медицине и Нобелевской премии мира начнется 5 октября. Традиционно вручение премий лауреатам проходит 10 декабря в день смерти основателя премии Альфреда Нобеля. В этом году в связи с распространением коронавируса в мире традиционный банкет в стокгольмской Ратуше был отменен, а церемония вручения медалей и дипломов пройдет в онлайн-формате.

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