+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Эффективность боевой отравляющей системы "Новичок" сравнима с применением ядерной бомбы

Об этом рассказал в интервью РИА Новости разработчик "Новичка" Леонид Ринк.

По его словам, для применения химического оружия на поле боя перед разработчиками ставилась задача сделать его максимально эффективным, но короткоживущим, чтобы отравлению не подверглись наступающие части советской армии.


По его словам, войска могли войти на территорию после применения "Новичка", пройти это место и "заниматься следующими делами".

Ранее Ринк заявил, что после того, как уехавший в США Вил Мирзаянов опубликовал книгу, в которой описал "Новичок", изготовить его могла любая химическая лаборатория мира.
Власти Германии ранее заявили, что Алексея Навального, которого 20 августа экстренно госпитализировали с борта самолета в Омске, а затем доставили в клинику "Шарите" в Берлине, якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". ФРГ отказывается обнародовать результаты проведенных экспертиз.

При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х был доступ к "Новичку". Вещество также изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ под контролем ОЗХО.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]