По его словам, для применения химического оружия на поле боя перед разработчиками ставилась задача сделать его максимально эффективным, но короткоживущим, чтобы отравлению не подверглись наступающие части советской армии.









По его словам, войска могли войти на территорию после применения "Новичка", пройти это место и "заниматься следующими делами".





Ранее Ринк заявил, что после того, как уехавший в США Вил Мирзаянов опубликовал книгу, в которой описал "Новичок", изготовить его могла любая химическая лаборатория мира.

Власти Германии ранее заявили, что Алексея Навального, которого 20 августа экстренно госпитализировали с борта самолета в Омске, а затем доставили в клинику "Шарите" в Берлине, якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". ФРГ отказывается обнародовать результаты проведенных экспертиз.





При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х был доступ к "Новичку". Вещество также изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ под контролем ОЗХО.







