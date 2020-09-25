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В Беларуси планируют шире преподавать основы православия в школах

В Беларуси рассматривают вопрос о том, чтобы расширить преподавание основ православной культуры в школах со следующего учебного года.



"Рассматривается вопрос о расширении преподавания факультатива по основам православной культуры в следующем учебном году. Но уже сегодня надо озаботиться вопросом поиска и подготовки педагогов, способных вести преподавание факультатива на высоком содержательном и методическим уровне, привлечения к преподаванию факультатива священнослужителей", - заявил глава Белорусской православной церкви епископ Вениамин на онлайн-совещании для руководителей епархиальных отделов религиозного образования и катехизации.

Глава БПЦ напомнил, что уже утверждены и работают учебные программы по факультативу для первых-четвертых и пятых-девятых классов общеобразовательной школы."Завершается работа по утверждению программы для десятых-одиннадцатых классов", - сказал он.

Главной задачей общеобразовательной школы глава БПЦ назвал организацию воспитательной работы, нравственное воспитание, воспитание гражданина. "В этом заключается ее историческое предназначение. Что должно быть именно так - подтверждает анализ той сложной общественно-политической ситуации, которая сегодня сложилась в нашей стране. Школа слишком увлеклась заботой о создании предпосылок для будущего материального благополучия обучаемых, полагая, что главное при подготовке молодого человека к жизни - обеспечить ему личный успех", - считает экзарх.

"Подходы к воспитательной работе, нравственному воспитанию должны измениться. Это требование озвучил глава государства. По этому вопросу у нас состоялась обстоятельная беседа с министром образования. В настоящее время совместно со специалистами министерства образования ведется работа по определению новых перспективных направлений сотрудничества", - проинформировал глава БПЦ.
Интерфакс
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