Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





Встречать фотографов под Окрестина пришло несколько десятков человек. В руках у некоторых из них распечатки скриншотов разных сайтов с тех дней, когда в знак поддержи задержанных коллег сайты независимых СМИ отказались от фото на главных страницах.





Ребят выпустили примерно в 21.20. Несмотря на коронавирус, близкие, друзья и коллеги стали их обнимать. Фотографы, казалось, выглядят уставшими, хотя физически, признался Александр, он неплохо отдохнул. Самое тяжелое, продолжил он, — это ничего не делать, поэтому Саша просил сотрудников ЦИП отправить его на какую-нибудь работу.





— Например, листья подметать, — рассказал фотокорреспондент. — Но работы или не было, или мне говорили: «Сходи на Тихановскую поработай».





— Там нет возможности нормально поспать. Живешь и не понимаешь, чего ожидать, — более скептичен к обстановке в ЦИП Владимир. — Кормят отвратительно. Особенно рыбные котлеты.





По словам фотожурналистов, все время они сидели в разных камерах. Относились к ним, как и к другим задержанным. Иногда, признался Александр, в его адрес «отпускали шутки про независимых журналистов, оппозиционеров, протестующих».





— С большего сотрудники ЦИП относились к нам нормально, — описал ситуацию Александр. — В целом было нормально. Никто никого не бил. Но лекарства, которые я принимаю, мне отдали на четвертый день.





— Как вы восприняли решение суда? Мы ожидали, что будет штраф, — спросили журналисты.





— Неприятно было, — взял слово Владимир.





— Это отвратительно, а не просто неприятно. Было очевидно, что мы снимали, а не участвовали в акции. Но судью это не волновало, — сказал Александр.





По словам фотографов, флешки у них забрали, но технику отдали. «Правда, мы ее еще не проверяли», — отметили фотокорреспонденты.





— А вы знали, что сайты выходили без фото? — спросили у фотографов журналисты.





— Да, — ответили ребята. И рассказали, что узнали об этом незадолго до выхода на свободу: сообщили задержанные, которых к ним подселяли.





— Я очень порадовался, — сказал Александр. — Всегда приятно, когда проявляется солидарность.





— Вы будете обжаловать решение суда? — поинтересовались журналисты.





— Нужно посоветоваться с адвокатом, — пояснил Владимир. Коллега его поддержал, отметив, что, скорее всего, жалобу он все-таки подаст.





— Я считаю этот приговор несправедливым, — отметил Александр.





— Несмотря на случившееся, вы продолжите снимать для СМИ? — спросили мы у фотографов.





Ответ у обоих фотокорреспондентов был одинаков: «Конечно».





Напомним, 13 сентября, после 9 часов вечера, сотрудники ОМОНа забрали Владимира Гридина и Александра Васюковича из кафе, где фотографы отправляли снимки в редакцию (днем интернет в городе не работал). Сначала журналистов обвинили в том, что они митинговали возле кафе на улице Романовская Слобода, но после просмотра видео в суде, где стало очевидно, что в кафе они работали, в милиции «доработали» протоколы — теперь оказалось, что Гридин и Васюкович митинговали около станции метро «Пушкинская» за два часа до задержания. Фотокорреспондентов арестовали на 11 суток.





Это не первый случай, когда журналистов зарегистрированных в Беларуси СМИ наказывают за работу под видом якобы их участия в несанкционированных митингах. В начале сентября шесть корреспондентов (БелаПАН, TUT.BY, «Комсомольская правда» в Беларуси») были задержаны во время освещения студенческого шествия, после чего провели трое суток на Окрестина.