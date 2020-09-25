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11 суток на Окрестина. Фотожурналисты Гридин и Васюкович вышли на свободу

В четверг вечером фотокорреспонденты TUT.BY Владимир Гридин и «Новага часу» Александр Васюкович вышли на свободу.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Встречать фотографов под Окрестина пришло несколько десятков человек. В руках у некоторых из них распечатки скриншотов разных сайтов с тех дней, когда в знак поддержи задержанных коллег сайты независимых СМИ отказались от фото на главных страницах.

Ребят выпустили примерно в 21.20. Несмотря на коронавирус, близкие, друзья и коллеги стали их обнимать. Фотографы, казалось, выглядят уставшими, хотя физически, признался Александр, он неплохо отдохнул. Самое тяжелое, продолжил он, — это ничего не делать, поэтому Саша просил сотрудников ЦИП отправить его на какую-нибудь работу.

— Например, листья подметать, — рассказал фотокорреспондент. — Но работы или не было, или мне говорили: «Сходи на Тихановскую поработай».

— Там нет возможности нормально поспать. Живешь и не понимаешь, чего ожидать, — более скептичен к обстановке в ЦИП Владимир. — Кормят отвратительно. Особенно рыбные котлеты.

По словам фотожурналистов, все время они сидели в разных камерах. Относились к ним, как и к другим задержанным. Иногда, признался Александр, в его адрес «отпускали шутки про независимых журналистов, оппозиционеров, протестующих».

— С большего сотрудники ЦИП относились к нам нормально, — описал ситуацию Александр. — В целом было нормально. Никто никого не бил. Но лекарства, которые я принимаю, мне отдали на четвертый день.

— Как вы восприняли решение суда? Мы ожидали, что будет штраф, — спросили журналисты.

— Неприятно было, — взял слово Владимир.

— Это отвратительно, а не просто неприятно. Было очевидно, что мы снимали, а не участвовали в акции. Но судью это не волновало, — сказал Александр.

По словам фотографов, флешки у них забрали, но технику отдали. «Правда, мы ее еще не проверяли», — отметили фотокорреспонденты.

— А вы знали, что сайты выходили без фото? — спросили у фотографов журналисты.

— Да, — ответили ребята. И рассказали, что узнали об этом незадолго до выхода на свободу: сообщили задержанные, которых к ним подселяли.

— Я очень порадовался, — сказал Александр. — Всегда приятно, когда проявляется солидарность.

— Вы будете обжаловать решение суда? — поинтересовались журналисты.

— Нужно посоветоваться с адвокатом, — пояснил Владимир. Коллега его поддержал, отметив, что, скорее всего, жалобу он все-таки подаст.

— Я считаю этот приговор несправедливым, — отметил Александр.

— Несмотря на случившееся, вы продолжите снимать для СМИ? — спросили мы у фотографов.

Ответ у обоих фотокорреспондентов был одинаков: «Конечно».

Напомним, 13 сентября, после 9 часов вечера, сотрудники ОМОНа забрали Владимира Гридина и Александра Васюковича из кафе, где фотографы отправляли снимки в редакцию (днем интернет в городе не работал). Сначала журналистов обвинили в том, что они митинговали возле кафе на улице Романовская Слобода, но после просмотра видео в суде, где стало очевидно, что в кафе они работали, в милиции «доработали» протоколы — теперь оказалось, что Гридин и Васюкович митинговали около станции метро «Пушкинская» за два часа до задержания. Фотокорреспондентов арестовали на 11 суток.

Это не первый случай, когда журналистов зарегистрированных в Беларуси СМИ наказывают за работу под видом якобы их участия в несанкционированных митингах. В начале сентября шесть корреспондентов (БелаПАН, TUT.BY, «Комсомольская правда» в Беларуси») были задержаны во время освещения студенческого шествия, после чего провели трое суток на Окрестина.
tut.by
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