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«Странно, что МВД такое публикует. Ведь здесь и угроза убийством, и разжигание розни»

Правозащитники прокомментировали просьбу «неравнодушных граждан» стрелять в демонстрантов боевыми патронами.


Сайт Министерства внутренних дел опубликовал аудио жалоб, которые якобы поступают в ведомство от простых граждан на действия участников акций протеста.

Один из якобы звонивших утверждает, что ему приходится тратить из-за протестов значительно больше времени на путь с работы.

При этом он предлагает применять против демонстрантов боевое оружие:

— Пускай наш уважаемый министр внутренних дел, не знаю там, президент, послушает. Использует резиновые пули против этих протестующих, я не знаю, светошумовые гранаты. Пускай использует боевые патроны. Ну, 7,62. «Калашников», никто ж не отменял его. Пара выстрелов в башку — и все, все протрезвеют.

«Салідарнасць» попросила правозащитников прокомментировать публикацию на сайте МВД.

«Этого человека должен был проверить психиатр»


— Министерство ввязалось в политику нагнетания страха в обществе. МВД говорит таким образом: не исключено, что нам придется стрелять, потому что рядовые граждане нас к этому призывают. Это все политика. Политика, направленная на то, чтобы сбить протестную волну, — пояснил в экспресс-комментарии правозащитник Леонид Судаленко.

С юридической точки зрения, подчеркнул наш собеседник, министерство не имело права публиковать подобные призывы.

— Даже если и был такой звонок, необходимо было проверить такого человека, в том числе и состояние его здоровья, психологическое состояние. Нормальный человек такого не станет говорить. Среди нас есть сумасшедшие, нужно проверять такие заявления, а не публиковать их.

Правозащитник сомневается, что в милицию звонили реальные люди. Он не исключает, это может быть инициатива самого ведомства.


— Мне обидно, что госорганы занимаются вот этим, вместо того, чтобы расследовать действия своих сотрудников. Когда задерживают протестующих и физически их насилуют в отделах. Пытки в РОВД, превратившиеся в застенки. Вместо этого они заняли государственную линию по нагнетанию страха.

«Необходимо возбудить уголовное дело»


— Я считаю, что в данном случае надо возбудить уголовное дело за призыв к убийству людей. Это явный призыв применить оружие, —прокомментировал бывший следователь и правозащитник Олег Волчек.

Его удивило, что подобное было опубликовано на официальном сайте МВД. По его мнению, создается впечатление, что таким образом протестующих пытаются запугать:

— Вчерашние протесты показали, что люди продолжат выходить на улицы. Милиция по старинке думает, что борется с оппозицией. Но теперь-то она борется с народом. Милиция до сих пор не поняла, что занимается не свойственными для нее задачами. Не профилактикой противоправных действий, а карательными операциями.
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