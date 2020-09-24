Искусственный интеллект снимает маски с ОМОНа

Никому из силовиков не удастся уйти от ответственности, спрятавшись за маской. Это продемонстрировал белорусский разработчик компьютерных игр Андрей Максимов, который несколько лет назад попал в список Forbes самых успешных людей до 30 лет.

"Снимая" с ОМОНовцев маски, Андрей задет им всего один вопрос: что вы ответите своим детям, когда они с презрением вас спросят: папа, почему ты не думал сам за себя?





