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Состояние адвоката Максима Знака, который держит голодовку в СИЗО № 1, ухудшилось

Состояние адвоката Максима Знака, который держит голодовку в СИЗО № 1, ухудшилось, сообщил TUT.BY защитник Дмитрий Лаевский.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сегодня адвокаты Дмитрий Лаевский и Надежда Знак посетили Максима Знака в СИЗО.

— В этот раз это оказалось не просто. С Максом удалось поговорить лишь несколько минут. Мы выяснили, что состояние его закономерно ухудшилось. В то же время Макс крепок духом. Он убежден: общество должно задуматься о том, что право — важно. Без права нормальная жизнь общества невозможна, так же как без пищи невозможна жизнь человека, — рассказали защитники адвоката.

Напомним, Максим Знак был задержан 9 сентября и находится в СИЗО № 1 Минска. 18 сентября ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса. В знак несогласия с обвинениями адвокат объявил голодовку.
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