Треть украинцев поддерживает Лукашенко, почти половина — нет





Согласно Институту, 45,3% всех украинцев поддерживают белорусов, которые выходят на улицы протестовать против насилия и фальсификации выборов президента.





Александра Лукашенко поддерживают 31,3% респондентов.





На западе страны поддержка Лукашенко составляет 20,3%, в центре 26,5%, на юге 42%, на востоке 44,9%.





Поддержка же участников протестов в Беларуси распределяется следующим образом: Запад — 58,5%, центр — 50,6%, юг — 32,6%, Восток — 29,7%.