+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

На что провериться после «суток»: рекомендованный чек-лист

Здоровье — самая важная ценность вне зависимости от внешних обстоятельств и убеждений. Пообщались с терапевтом и определили список процедур и врачей, рекомендованных для прохождения тем, кто побывал в «казенных домах».


Этот список минимальный. Если после выхода на свободу есть еще какие-то жалобы на здоровье (особенно при наличии хронических заболеваний), необходимо дополнительно обратиться к профильному специалисту.

Консультации врачей

Осмотр  дерматолога. В местах скопления людей выше всего риск заразиться микроспорией (лишаем) и подхватить вшей.

Главный симптом микроспории — появление характерных элементов округлой формы, красного цвета, которые шелушатся, зудят и увеличиваются в размерах. Однако на начальных этапах пятнышки могут быть не очень заметны, но при этом человек уже заразен для окружающих.
 
Такое заболевание, как педикулез, вызванное «соседством» вшей, очень неприятно заполучить в XXI веке. И хотя при обращении к врачу оно успешно лечится, его симптомы доставляют большой дискомфорт и сильно бьют по самооценке.

Основные симптомы педикулеза — зуд, сопровождающийся расчесами и иногда аллергией, а также огрубение кожи и меланодермия (пигментация) от массовых укусов вшей и влияния их слюны на дерму.

Врач-дерматолог сможет выявить эти заболевания на ранней стадии и назначит соответствующее лечение.

Осмотр травматолога. При наличии травм стоит обратиться за помощью в лечебное учреждение. Это может быть как ближайший травмпункт или больница, так и платная поликлиника.

Консультация психотерапевта. По большому счету, общение с психотерапевтом не повредит не только тем, кто находился в МЛС, но и тем, кто относит себя к отрядам «диванных войск». Психологические стрессы, связанные с конфликтами в обществе, являются результатом:

— насильственного или добровольного перемещения;

— потерь и горя;

— социальной изоляции;

— потери общественного статуса;

— потери общины;

— приспособления к новой в культурном отношении окружающей среде.

Среди проявлений такого стресса могут быть:

— депрессия и тревога;

— психосоматические расстройства;

— суицидальное поведение;

— семейные конфликты;

— злоупотребление алкоголем;

— антисоциальное поведение.


Доказано, что сильный длительный стресс нарушает работу почти всех систем организма, а также снижает иммунитет, то есть повышает вероятность заражения любым инфекционным заболеванием.

Поэтому работу психотерапевта в случае экстремальных для человека условий сложно переоценить. И если лишай можно вылечить за месяц, то на восстановление психики могут уйти годы.

Анализы

Анализ на коронавирус. Рост заболеваемости коронавирусом сейчас отмечается во всех странах мира, и Беларусь не исключение. Правда, не очень понятно, то ли это вторая волна, то ли это все еще первая, но факт остается фактом: COVID-19 никуда не делся.

Сообщают о случаях нахождения в одной камере здоровых людей и людей с подтвержденным коронавирусом. Поэтому при возникновении повышенной температуры, катаральных явлений (симптомов ОРВИ) рекомендуется сдать анализ на коронавирус.

Анализы на ВИЧ и гепатит. Такими заболеваниями, как ВИЧ и гепатит, к сожалению, тоже иногда можно заразиться в местах изоляции и лишения свободы.

По данным 2019 года, в Беларуси в МЛС находится более 1000 человек с ВИЧ, и только с гепатитом С — несколько тысяч.

Для того чтобы возникла вероятность заражения ВИЧ и гепатитом, необходимо наличие такого фактора, как контакт с кровью больного человека. Если такого контакта не было, анализы сдавать не нужно.

Если были травмы, анализы на ВИЧ и гепатит рекомендуется сдать.

Чтобы результат исследований был корректным, делать их нужно не сразу после освобождения, а через 2-3 месяца.  

 
Также если вы плохо себя чувствуете, можно обратиться к терапевту и сдать общие анализы, чтобы увидеть, где в организме есть сбой.

Берегите себя и своих близких!
mag.103.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]