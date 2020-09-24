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Мария Колесникова: У них везде бардак и хаос. И это не шутка

Отец Марии Колесниковой получил письмо от дочери с бело-красно-белыми сердечками и белой лентой в конверте.

Мария Колесникова: У них везде бардак и хаос. И это не шутка
«Со мной все в порядке, условия терпимые и новые подруги замечательные. Мы занимаемся фитнесом на улице во время прогулки и много едим. Очень скучаю по тебе и Тане. Я очень надеюсь, что с ней и командой все в порядке. Обнимаю крепко их всех.

Обязательно скажи им не сдаваться, только вперед! Эти все, кто меня похищали, невероятно слабые и в истерике. Они даже не умеют делать свою работу хорошо. У них везде бардак и хаос. И это не шутка», - написала Мария


21 сентября Минский городской суд отказал изменить меру пресечения члену Координационного совета Марии Колесниковой. Она и далее останется в Жодинском СИЗО, рассказала «Белсату» адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак.

Марию Колесникову арестовали в рамках уголовного дела о публичных призывах к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК), начатом Генеральной прокуратурой.

В отношении Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также задержан Илья Салей, бывший адвокат Колесниковой.

7 сентября спецслужбы похитили Марию Колесникову и планировали принудительно ее вывезти за границу. Однако операция спецслужб провалилась: в нейтральной зоне на границе Мария порвала свой паспорт, выскочила из авто и вернулась на беларусскую территорию.
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