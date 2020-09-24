



Накануне в Польше обнаружили 1136 новых случаев коронавируса - это рекордная отметка с начала эпидемии в стране. Об этом сообщает Минздрав Польши в Twitter в четверг, 24 сентября, пишет korrespondent.net





"Есть 1136 новых и подтвержденных случаев инфицирования коронавируса", - сказано в сообщении.





При этом за прошедшие сутки в Польше от COVID-19 умерли 25 человек. Общее количество инфицированных в Польше выросло до более 82,8 тыс., а умерших - до более 2,3 тысячи. В то же время выздоровели уже более 66 тыс. человек.





В Польше уже проведено 3,2 млн тестов на коронавирус, а за прошедшие сутки - более 20 тысяч.









Предыдущий суточный рекорд в Польше был зафиксирован 19 сентября - 1002 случая. Как отмечают в Минздраве, скачок инфицирования вызван возвращением детей в школы, массовыми встречами молодежи и проведением свадеб.





Отметим, что в Беларуси за минувшие сутки официально было выявлено почти 300 новых случаев заражения коронавирусом - это сопоставимые с Польшей цифры по отношению к численности населения. Однако у нас власти снова на это никак не реагируют



