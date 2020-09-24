"Специально не публикуем предупреждения, чтобы не сорвать план", - говорится в их сообщения.





Они также временно ограничили «все коммуникации с «новыми партизанами», пообещав открыть набор в октябре.





При этом кибер-партизаны взяли на себя ответственность за сбои в работе информационных систем на внутренних пунктах таможенного оформления, о которых 23 сентября сообщил Государственный таможенный комитет.





Кроме того, кибер-партизаны заявляют, что взломали систему ЕРИП «Расчет». Теперь на чеках автоматически печатается предупреждение силовикам о люстрации. Их призывают «опомниться и встать на сторону народа».







