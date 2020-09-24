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Вторая волна! Только официально за сутки в Беларуси выявлено 294 новых случая COVID-19

В последние дни отмечается неуклонный рост заболевания коронавирусом, даже согласно официальной статистике. А поскольку мы знаем, что ей доверять нельзя, то ситуация уже может быть куда серьезнее.


На сегодня, по официальным данным Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 76 651 случай заражения COVID-19, то есть +294 новых случая за последние сутки. 

Накануне суточный прирост составил - 253 заболевших. А всего несколько дней назад было ниже 200 случаев.

За последние сутки умерли 6 человек (всего официально 802 человека, на самом деле - не менее 5000 человек)

"В Беларуси на 24 сентября выздоровели и выписаны 73 733 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 76 651 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 776 271 тест. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 802 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", — так звучит официальное сообщение пресс-службы Минздрава.
"Белорусский партизан"
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