



На сегодня, по официальным данным Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 76 651 случай заражения COVID-19, то есть +294 новых случая за последние сутки.





Накануне суточный прирост составил - 253 заболевших. А всего несколько дней назад было ниже 200 случаев.





За последние сутки умерли 6 человек (всего официально 802 человека, на самом деле - не менее 5000 человек)





"В Беларуси на 24 сентября выздоровели и выписаны 73 733 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 76 651 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 776 271 тест. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 802 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", — так звучит официальное сообщение пресс-службы Минздрава.























