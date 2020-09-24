Минчанка Наталья заметила герб «Пагоня» на трансформаторной подстанции 22 сентября — изображение появилось возле дома на Богдановича, 108, передает tut.by





А уже 24 сентября она увидела, как коммунальники выжигали изображение с помощью горелки на пропане.













Жители минских дворов уже больше месяца наносят муралы с национальными символами (бело-красно-белым флагом и гербом «Пагоня») на трансформаторные будки и другие постройки, протестуя против незаконной власти.





Коммунальники и милиция борются с этим, но раньше муралы закрашивали.



