За что мы им платим? Во дворе на Богдановича коммунальники сожгли мурал с гербом "Пагоня"
В Минске коммунальники использовали горелку на пропане, чтобы сжечь изображение герба «Пагоня» на трансформаторной подстанции.
Минчанка Наталья заметила герб «Пагоня» на трансформаторной подстанции 22 сентября — изображение появилось возле дома на Богдановича, 108, передает tut.by
А уже 24 сентября она увидела, как коммунальники выжигали изображение с помощью горелки на пропане.
Жители минских дворов уже больше месяца наносят муралы с национальными символами (бело-красно-белым флагом и гербом «Пагоня») на трансформаторные будки и другие постройки, протестуя против незаконной власти.
Коммунальники и милиция борются с этим, но раньше муралы закрашивали.
14:07 24/09/2020
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