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МВД сообщило о 364 задержанных на акциях 23 сентября

Более 360 человек задержали на протестных акциях в Беларуси в среду, 23 сентября, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 364 гражданина (из них в Минске — 252)», — сказала она.

По данным ведомства, в общей сложности в различных населённых пунктах зафиксировано 59 акций.

Ранее в ГУВД Минского горисполкома подтвердили, что против протестующих были использованы водомёты.
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