МВД сообщило о 364 задержанных на акциях 23 сентября

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 364 гражданина (из них в Минске — 252)», — сказала она.





По данным ведомства, в общей сложности в различных населённых пунктах зафиксировано 59 акций.





Ранее в ГУВД Минского горисполкома подтвердили, что против протестующих были использованы водомёты.