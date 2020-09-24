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Лицензирование врачей могут ввести в Беларуси

Каждый доктор должен получать индивидуальную лицензию, а после ее подтверждать, заявил первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко.



"Я буду вносить предложение: чтобы каждый доктор получал индивидуальную лицензию, как это в принципе, делается во всем цивилизованном мире. Чтобы он, получив лицензию, не получал индульгенцию на свою деятельность. А получив лицензию, он знал о том, что он может быть ее лишен", - заявил он в эфире телеканала СТВ.

Чередниченко также отметил важность врачебной этики и деонтологии, соблюдении определенных правил во взаимоотношениях врача и пациента.

"Если бы в любой стране мира - западнее нас или на другом континенте - врач сказал бы: "Я не знаю, какой дурак вас лечил", это было бы уже поводом для судебного разбирательства и тут же лишения лицензии на определенный срок, а может быть и навсегда, в зависимости от того, какая ситуация у этого доктора", - отметил он.

Представитель Мингорисполкома также сообщил о готовящейся аккредитации медицинских учреждений на соответствие доступности качеству, материально-технической базе, кадрам и так далее. "В течение двух лет каждое учреждение в республике должно пройти эту аккредитацию", - уточнил он.
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