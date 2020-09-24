+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Ни один религиозный лидер не был приглашен на инаугурацию

Телеканал «Беларусь 1» показал запись инаугурации Александра Лукашенко. Из нее следует, что на инаугурацию не был приглашен ни один религиозный лидер Беларуси, в то время как на прошлой церемонии (ноябрь 2015 года) присутствовали как минимум митрополит Павел (на тот момент Патриарший Экзарх всея Беларуси) и почетный Экзарх — митрополит Филарет.


На этот раз не было ни нового Патриаршего Экзарха — митрополита Вениамина, ни почетного — митрополита Филарета. Не замечены и представители католического и мусульманского духовенства. Кроме того, не было дипломатов. Замечены парламентарии, чиновники из руководства министерств, журналисты.

Также церемония обращения к армии и принесение военнослужащими клятвы президенту в прошлый раз проходили на открытом пространстве — на площади Госфлага. В 2020 году мероприятие организовали во внутреннем дворе Дворца Независимости.
Officelife.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]