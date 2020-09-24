Казахстан отменил смертную казнь

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Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».





В штаб-квартире ООН постоянный представитель Казахстана при организации Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни.





Решение о присоединении к протоколу об отмене смертной казни ранее озвучил президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на общеполитических прениях 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что Казахстан привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.





О намерении правительства Казахстана отменить смертную казнь и присоединиться к протоколу стало известно в декабре 2019 года. «Настало также время для решения вопросов, которые активно поднимались нашими правозащитниками», — заявил тогда Токаев.





В Казахстане с 2003 года действует бессрочный мораторий на применение смертной казни. При этом сама смертная казнь как вид уголовного наказания мораторием не отменена и может быть приведена в исполнение по истечении года после отмены моратория. С 2004 года вместо нее применяется пожизненное лишение свободы.





Сейчас в заключении в республике содержится всего один смертник. Это «алма-атинский стрелок» Руслан Кулекбаев. В 2016 году он расстрелял в Алма-Ате 10 человек.



