«Звонок из банка» обошелся борисовчанину в 2 тысячи рублей
На днях в милицию обратился 56-летний борисовчанин. История, которая случилась с ним, похожа на сотни подобных: позвонили якобы сотрудники службы безопасности банка и, в целях безопасности, попросили сообщить реквизиты банковской карты, в том числе и секретный код.
Борисовчанин оказался весьма доверчивым, передает УВД Миноблисполкома. Как он позже понял, звонили не работники банка, а мошенники. Представившись службой безопасности ОАО «БПС-Сбербанк», мужчине сообщили о попытке снятия крупной суммы денег. Тот растерялся и, не вдаваясь в лишние расспросы, назвал запрашиваемую информацию. В итоге у него с карт-счета исчезло более 2140 рублей.
Сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции Борисовского РУВД советуют: если вам поступил подобного рода звонок, нужно повесить трубку, перезвонить в контакт-центр своего банка (только не по номеру, с которого вам звонили) и следовать инструкциям оператора.
Если злоумышленнику все же удалось получить реквизиты карточки или был установлен факт хищения денег, следует незамедлительно заблокировать карточку и обратиться с соответствующим заявлением в милицию.
08:56 24/09/2020
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