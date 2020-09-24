В ООН анонсировали климатический саммит





Британия и ООН выступят организаторами саммита по климату, который состоится 12 декабря текущего года. Об этом в среду, 23 сентября, сообщила пресс-служба организации.





«Последние исследования показали, что концентрация парниковых газов достигла рекордного уровня. В связи с этим генсек ООН Антониу Гутерриш и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступят сопредседателями встречи мировых лидеров, которая пройдет 12 декабря», — указано в сообщении.





Отмечается, что в этот день будет ровно пять лет со дня подписания Парижского соглашения по климату.





Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что концентрация парниковых газов в текущем году достигла рекордных значений. В последний раз такие показатели, как предполагается, отмечались между 2,6 и 5,3 миллиона лет назад, заявил глава организации.