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В ООН анонсировали климатический саммит

В декабре текущего года будет ровно пять лет со дня подписания Парижского соглашения по климату.


Британия и ООН выступят организаторами саммита по климату, который состоится 12 декабря текущего года. Об этом в среду, 23 сентября, сообщила пресс-служба организации.

«Последние исследования показали, что концентрация парниковых газов достигла рекордного уровня. В связи с этим генсек ООН Антониу Гутерриш и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступят сопредседателями встречи мировых лидеров, которая пройдет 12 декабря», — указано в сообщении.

Отмечается, что в этот день будет ровно пять лет со дня подписания Парижского соглашения по климату.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что концентрация парниковых газов в текущем году достигла рекордных значений. В последний раз такие показатели, как предполагается, отмечались между 2,6 и 5,3 миллиона лет назад, заявил глава организации.
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