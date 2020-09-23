Time опубликовал рейтинг самых влиятельных людей 2020 года

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США - главный инфекционист страны Энтони Фаучи возглавил список самых влиятельных людей года по версии журнала Time в категории "Лидеры" благодаря своим многочисленным заявлениям на тему коронавируса, в числе других удостоившихся этого титула - глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Список самых влиятельных людей 2020 года опубликован изданием во вторник.





Врачи и политики





Фаучи за пределами Соединенных Штатов не столь известен, как глава ВОЗ, однако в США он получил большую популярность благодаря своим высказываниям по вопросам борьбы с коронавирусом, которые за последние месяцы порой навлекали на него критику со стороны президента Дональда Трампа.





В список самых влиятельных людей в категории "Лидеры" вошли действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, его главный соперник в борьбе за кресло главы государства Джозеф Байден и идущая вместе с ним на выборы кандидат в вице-президенты Камала Харрис. Также к самым влиятельным людям года журнал причислил спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, председателя Верховного суда Джона Робертса, генерального прокурора Уильяма Барра - руководителей и лидеров практически всех властных институтов Соединенных Штатов.





Из иностранных политиков в категории "Лидеры" представлены председатель КНР Си Цзиньпин, глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, чье включение, очевидно, вызвано обострением американо-китайского противостояния в этом году, сирийский фотограф, известный под псевдонимом "Цезарь", показания которого стали основанием для введения новых санкций Вашингтона против Дамаска. Помимо них, данного звания удостоены канцлер Германии Ангела Меркель, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Индии Нарендра Моди, мэр Парижа Анн Идальго, которую отметили за заслуги в борьбе за экологию. Российских политиков в категории "Лидеры" в списке самых влиятельных людей этого года нет.





Музыканты и правозащитники





Time назвал также самых влиятельных людей года в категориях "Пионеры", "Художники", "Титаны" и "Иконы". В первой из них список возглавила рэп-исполнительница и автор песен Меган Джовон Рут Пит, известная больше под псевдонимом Megan Thee Stallion; в категории "Художники" - канадский певец Эйбел Макконен Тесфайе, выступающий под псевдонимом Weeknd; в категории "Титаны" - актриса Габриэль Юнион, заслужившая титул благодаря активной позиции по защите прав темнокожих, женщин и сексуальных ньшинств.





Список в категории "Иконы" возглавила медсестра из Нью-Йорка Эмми О'Салливан. Она работает в больнице, где был выявлен первый в этом американском мегаполисе пациент с коронавирусом. Сама Эмми переболела инфекцией еще в марте, провела четыре дня на аппарате искусственной вентиляции легких, но всего через две недели после этого снова вернулась на работу. В данную категорию вошли также сооснователи движения Black Lives Matter Алисия Гарза, Опал Томети и Патрисс Каллорс. Хотя само движение возникло еще в 2012 году, масштабные протесты этим летом после убийства Джорджа Флойда привели к его новому подъему. Волна борьбы с расовой дискриминацией вернула в список самых влиятельных людей также Анджелу Дэвис, которая боролась за права темнокожих еще в 1970-х годах.





В список "Икон" также вошли борец за права сексуальных меньшинств на Тайване Чиа Чиа-вей, усилия которого стали одним из главных факторов в легализации однополых браков на острове в 2019 году, и Нури Турки - живущий в США уйгур, юрист и правозащитник, вошедший ранее в комиссию США по международной религиозной свободе.





В данных категориях также нет никого из россиян. Только одна представительница России появляется в материалах Times, посвященных 100 самым влиятельным мира лишь - лидер группы Pussy Riot Надежда Толоконникова. Однако она лишь представляет одного из обладателей титула - чилийскую женскую музыкальную группу Lastesis, выступающую с песнями в защиту прав женщин и феминизма.