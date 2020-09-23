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Худой и истощенный могилевский активист Володар Цурпанов снял на видео, как заканчивает сухую голодовку

Могилевский активист Володар Цурпанов был задержан в Могилевской СШ № 43 во время торжественной школьной линейки 1 сентября. Там прямо во время праздника он потребовал от учителей школы, которые входили в состав избирательной комиссии, покаяться в фальсификации выборов президента. Активиста задержала милиция.

В ИВС Цурпанов объявил о начале сухой голодовки. Мужчина таким образом выразил свой протест против административного наказания, которое было ему присуждено. Сначала Цурпанова приговорили к наказанию в виде 20 суток ареста, затем к ним добавили еще 8 суток по другому делу, пишет mogilev.online.

Вчера стало известно о том, что из изолятора Цурпанова доставили в больницу. Об этом он сообщил своей жене.

Сегодня было опубликовано видео, где Цурпанов объявляет об окончании сухой голодовки. На видео он пьет воду и разговаривает с медперсоналом.
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