МВД: милиция работает в усиленном режиме в связи с призывами к "несанкционированным акциям"
Белорусская милиция работает в усиленном режиме якобы в связи с призывами к несанкционированным акциям в среду
"Сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме в связи с призывами к несанкционированным акциям. Они будут действовать с учетом изменения обстановки", - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
В среду утром прошла, тайная инаугурации Лукашенко, после чего уже было задержано несколько человек.
Вскоре после того, как об "инаугурации" стало известно общественности, в Минске и других городах начались локальные стихийные протесты.
Сегодня у студентов, чьи учебные заведения находятся в центре Минска, занятия завершились досрочно, также сообщается о сокращении рабочего дня в госучреждениях и других организациях, расположденных в центре города.
По неофициальной информации в районе 18 часов может пропасть интернет и могут быть закрыты центральные станции метро.
прямо сейчас - военные на площади Независмости в районе Педуниверситета, там же заметили и водометы, фото: радио Свабода
"Белорусский партизан"
17:44 23/09/2020
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