"Сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме в связи с призывами к несанкционированным акциям. Они будут действовать с учетом изменения обстановки", - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





В среду утром прошла, тайная инаугурации Лукашенко, после чего уже было задержано несколько человек.





Вскоре после того, как об "инаугурации" стало известно общественности, в Минске и других городах начались локальные стихийные протесты.





Сегодня у студентов, чьи учебные заведения находятся в центре Минска, занятия завершились досрочно, также сообщается о сокращении рабочего дня в госучреждениях и других организациях, расположденных в центре города.





По неофициальной информации в районе 18 часов может пропасть интернет и могут быть закрыты центральные станции метро.





прямо сейчас - военные на площади Независмости в районе Педуниверситета, там же заметили и водометы, фото: радио Свабода



