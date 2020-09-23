Истребитель Су-30 разбился в России. Его могли случайно сбить свои





Сообщается, что летчики успели катапультироваться, благополучно приземлились и вышли на связь, их эвакуировали. Истребитель рухнул в лесистой местности, а потому не вызвал разрушений. К месту крушения направлена комиссия военных. Она займется установкой причин аварии.





Дополнено. ТАСС узнал возможную причину

По данным источника ТАСС, истребитель мог быть случайно сбит другим самолетом во время учений.



