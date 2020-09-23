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Истребитель Су-30 разбился в России. Его могли случайно сбить свои

В Тверской области России во время планового учебно-тренировочного полета разбился истребитель Су-30. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. В результате падения истребителя никто не пострадал.


Сообщается, что летчики успели катапультироваться, благополучно приземлились и вышли на связь, их эвакуировали. Истребитель рухнул в лесистой местности, а потому не вызвал разрушений. К месту крушения направлена комиссия военных. Она займется установкой причин аварии.

Дополнено. ТАСС узнал возможную причину
По данным источника ТАСС, истребитель мог быть случайно сбит другим самолетом во время учений.

«Предварительно причина ЧП — это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлен другим воздушным судном», — говорит источник ТАСС.
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