Коронавирус: за сутки заболевших стало больше на 253 человека, пятеро умерли
Число заболевших коронавирусом в Беларуси превысило 76,3 тысячи человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики в среду.
По данным профильного ведомства, на данный момент в стране зарегистрированы 76 357 человек с положительным тестом на COVID-19. За сутки их стало больше на 253.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 796 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", – уточнили в Минздраве.
За минувшие сутки умерло пять человек.
16:26 23/09/2020
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