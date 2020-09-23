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Коронавирус: за сутки заболевших стало больше на 253 человека, пятеро умерли

Число заболевших коронавирусом в Беларуси превысило 76,3 тысячи человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики в среду.




По данным профильного ведомства, на данный момент в стране зарегистрированы 76 357 человек с положительным тестом на COVID-19. За сутки их стало больше на 253.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 796 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", – уточнили в Минздраве. 

За минувшие сутки умерло пять человек. 
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