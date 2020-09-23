











По данным профильного ведомства, на данный момент в стране зарегистрированы 76 357 человек с положительным тестом на COVID-19. За сутки их стало больше на 253.





"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 796 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", – уточнили в Минздраве.





За минувшие сутки умерло пять человек.



