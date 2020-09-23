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Перепечатанный материал с аналогичным названием агентства «Минск-Новости» рассказывает о том, как участковые инспекторы милиции Советского РУВД Минска посещают неблагополучные квартиры.





«Эти квартиры на особом контроле. Некоторых жильцов отправляем на принудительное лечение от алкоголизма — главное, чтобы возраст и здоровье позволяли. С другими проводим профилактические беседы, но, увы, должного результата добиться удается не всегда. Были случаи, когда любителей горячительных напитков по постановлению суда ограничивали в дееспособности», — рассказал старший лейтенант милиции Антон Корнач.





В частности, милиционеры посетили шумную квартиру на улице Цнянской, где поводом выпить стал ремонт унитаза, соседнюю скандальную квартиру, где живут ВИЧ-инфицированные, и четырехкомнатную квартиру на Кульман, которую хозяйка превратила в склад хлама.





«Может, после вашей публикации наша жизнь изменится в лучшую сторону! Нам приходят только отписки. В последней и вовсе значилось: не можем вывезти хлам, так как нет доступа в квартиру (в подтверждение своих слов горожанка показала документ). То есть тесемка, намотанная на гвоздь (в качестве замка – Телеграф), — серьезное препятствие для коммунальщиков и сотрудников отдела принудительного исполнения. И смех и грех, как говорится», — рассказала соседка зловонной квартиры.





Напомним, главным лозунгом предвыборной кампании политзаключенного Сергея Тихановского был "Стоп таракан!"











