О том, что перекрыли главный проспект столицы, сообщают очевидцы. Автомобили перестали пускать на проспект Независимости около получаса назад, в результате чего на примыкающих к нему улицах появились заторы.





По данным сервиса "Яндекс. Пробки", в данный момент ситуация на дорогах в центре Минска оценивается в 8 баллов. Для этого времени суток показатель очень высокий.





По какой причине перекрыты главные магистрали города, неизвестно. Уточнить данный вопрос в столичной Госавтоинспекции пока не удалось: официальные представители ведомства не отвечают на звонки.















