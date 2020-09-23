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После перекрытия проспекта Независимости в Минске образовались пробки в 8 баллов

В Минске перекрыли проспект Независимости, из-за чего в центре города образовались серьезные пробки, сообщает Sputnik.

О том, что перекрыли главный проспект столицы, сообщают очевидцы. Автомобили перестали пускать на проспект Независимости около получаса назад, в результате чего на примыкающих к нему улицах появились заторы.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", в данный момент ситуация на дорогах в центре Минска оценивается в 8 баллов. Для этого времени суток показатель очень высокий.

По какой причине перекрыты главные магистрали города, неизвестно. Уточнить данный вопрос в столичной Госавтоинспекции пока не удалось: официальные представители ведомства не отвечают на звонки.
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