В Минске студентка публично отказалась от президентской стипендии
Патриция Свитина, студентка студентка третьего курса кафедры этнологии и фольклора Белорусского государственного университета культуры и искусств, публично отказалась от президентской стипендии.
Патриция Свитина в студии Еврорадио
Патриция Свитина, студентка студентка третьего курса кафедры этнологии и фольклора Белорусского государственного университета культуры и искусств, публично отказалась от президентской стипендии. В своей короткой речи она упомянула, что неоднократно представляла Беларусь за рубежом на различных конкурсах, фестивалях.
"И сейчас из-за сложившейся ситуации в нашей стране, из-за этой власти, которая уничтожает свой народ, калечит и избивает, к сожалению, я не могу принять эту награду", — заявила девушка.
Она добавила, что это её гражданская позиция и она надеется на понимание присутствующих. Разговор с ней можно посмотреть здесь, пишет euroradio.fm
09:29 23/09/2020
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